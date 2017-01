Wasdroger in brand boven supermarkt van Jumbo in Den Burg

DEN BURG - De brandweer Texel rukte gistermiddag met enkele auto’s uit na een brandmelding boven supermarkt Jumbo aan de Vogelenzang in Den Burg.

Door Van onze verslaggever - 4-1-2017, 14:10 (Update 4-1-2017, 14:42)

Ter plaatse bleek dat een wasdroger in een appartement boven de winkel in brand stond, vermoedelijk door kortsluiting. De bewoonster was op dat moment thuis en sloeg alarm via 112.

De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. Een vermiste kat werd later in goede gezondheid teruggevonden. De supermarkt hoefde vanwege het vuur en de rookontwikkeling niet te sluiten.