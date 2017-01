Leden Volkstuinvereniging Tuindorp willen af van voorzitter

Foto HMC Volkstuinen.

DEN HELDER - Het rommelt binnen de Volkstuinvereniging Tuindorp. Een kleine vijftig leden wil af van voorzitter Arianne Stam.

Door Delano Weltevreden - 4-1-2017, 13:08 (Update 4-1-2017, 13:08)

De ontevreden leden vinden dat haar beleid ’te veel afwijkt van wat de leden voor ogen staat’. Over wat hen exact steekt, willen de initiatiefnemers Jan Mulder en Peter Limonard niets zeggen.

Ook voorzitter Stam tast in het duister over wat de ontevreden leden precies dwars zit. ,,Ze hebben het over het beleid van de voorzitter, maar de voorzitter heeft geen beleid. De voorzitter...