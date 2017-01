In Callantsoog aangehouden verdachte is man uit Den Helder

CALLANTSOOG - De man die dinsdagavond in Callantsoog werd aangehouden is een 30-jarige inwoner van Den Helder.

Door Marten Visser - 4-1-2017, 12:01 (Update 4-1-2017, 12:07)

De man werd gezocht voor mishandeling en vernieling, zo meldt een woordvoerder van de politie desgevraagd. ,,Wij mogen iemand in dat geval op last van de officier van justitie ’buiten heterdaad’ aanhouden, zoals dat heet’’, aldus de woordvoerder. Dat betekent dat iemand niet betrapt hoeft te worden bij het plegen van een strafbaar feit, maar ook op een ander moment mag worden aangehouden.

Volgens de woordvoerder ging het in Callantsoog om een ’toevalstreffer’. De politie kreeg een melding van een ’verdacht persoon’ en rukte daarop uit met enkele wagens en een politiehond. Bij het zien van de agenten ging de verdachte er vandoor.

Hij vluchtte door enkele tuinen en klom over daken. Na een achtervolging kon hij worden aangehouden in de Patrijzenstraat, met behulp van de politiehond en bleek dat hij ’gesignaleerd’ stond, zoals de politie dat noemt. De man is in de cel gezet. Hij wordt de komende dagen verhoord door de recherche. Daarna moet de officier van justitie beslissen of hij langer vast blijft zitten of op vrije voeten wordt gesteld.

Waar de mishandeling en vernieling waarvan de man uit Den Helder verdacht wordt hebben plaatsgevonden kon de woordvoerder van de politie woensdag niet melden.