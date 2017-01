Kerstengelen Den Helder blijven in touw

DEN HELDER - Het KerstPresent-project gaat hier en daar langer duren dan de naam doet vermoeden. ,,Sommige gevers willen vaker in het jaar wat gaan doen’’, meldt coördinator Linda Biersteker.

Door Petra Bies - 4-1-2017, 11:54 (Update 4-1-2017, 11:54)

,,Dit moedigen wij zeker aan. Ook buiten de adventsweken mag er naar elkaar omgezien worden.’’

Het KerstPresent-project liep in december, na een aanloopjaar, voor het eerst op grotere schaal. Stichting Present kreeg via hulpinstanties de adressen door van mensen die om welke reden dan ook een moeilijke tijd doormaken en riep stadgenoten op om ’kerstengel’ te worden door in de adventstijd voor verrassingen te zorgen.

Er werd massaal op gereageerd. Present kende zelfs een tekort aan adressen. Er zijn 154 adressen gekoppeld, waaronder twee op Texel, en daar zijn meer dan driehonderd presentjes bezorgd. Er waren rond de 280 mensen actief als gever. Naast de particuliere ’engelen’waren dat kinderen van vier basisscholen, jeugdgroep Connect, jongerenwerk Den Helder, de band The Christmas Gathering, peuteropvang De Kleine Reiziger en het bestuur van de Dierenambulance.

Volgend jaar wordt het aantal adressen uitgebreid.