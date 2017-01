Man die voortvluchtige overvaller in Den Helder pakte: 'Maakt me geen moer uit wie hij is'

Richard en Simone Tromp. Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - ,,Het maakt me geen moer uit wie hij is, hij moest gewoon van m'n spullen afblijven'', reageert Raymond Tromp op het nieuws dat de inbreker die hij op oudejaarsavond betrapte in zijn woning geen doorsnee dief was, maar de voortvluchtige woningovervaller Geoffrey D.

Door Bo-Anne van Egmond - 4-1-2017, 11:08 (Update 4-1-2017, 11:36)

,,Ik wist natuurlijk niet dat hij dit was, maar ik was totaal niet bang. Ook al was-ie twee keer zo breed geweest als ik. Dat was gewoon de adrenaline.''

Geoffrey D. stond op de Nationale Opsporingslijst voor een gewelddadige woningoverval in Landgraaf vorig jaar. De politie meldde dat hij uiterst gevaarlijk was, en mogelijk ook een vuurwapen droeg. ,,Achteraf gezien denk ik dan: ja, hij riep wel dat hij gewapend was. Maar als het een vuurwapen was geweest, dan had ik hier niet meer gestaan hoor. Ik denk dat het de pepperspray was.''

Tromp wordt namelijk door de 40-jarige 'bekende van de politie' meerdere malen in in zijn oog gespoten met pepperspray tijdens een worsteling. Hierna rent Raymond via de voordeur naar buiten, roept de buurman en samen proberen ze de man te overmeesteren die inmiddels in de achtertuin staat. Klaar om te vluchten. In zijn achtervolging pakt Raymond, verblind door de pepperspray, iets van het aanrecht om zich te verdedigen.

Geoffrey D. wordt met verwondingen aan zijn been opgenomen in het ziekenhuis. Tromp wordt aangehouden door de politie, op verdenking van poging tot doodslag.