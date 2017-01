Voortvluchtige overvaller opgepakt tijdens inbraakpoging in Den Helder

Foto: ANP

DEN HELDER - Een voortvluchtige overvaller is zaterdagavond betrapt bij een inbraak in Den Helder. Geoffrey D. stond op de Nationale Opsporingslijst vanwege een brute woningoverval op 10 mei 2016 in Landgraaf.

Door Internetredactie - 3-1-2017, 21:46 (Update 3-1-2017, 22:45)

D. zou toen samen met iemand anders zich verkleed hebben als agent en de bewoner van de woning zwaargewond hebben achtergelaten na de inbraak. Het slachtoffer werd neergeslagen en drie keer beschoten.

Bij hun vlucht hielden de dieven een auto aan en bedreigden de bestuurder met een vuurwapen. Ze gingen er met haar auto vandoor, die later in Brunssum uitgebrand werd teruggevonden.

De handlanger van D. kon eind vorig jaar al worden opgepakt in het Belgische Maasmechelen. D. zelf werd zaterdagavond op heterdaad betrapt toen hij wilde inbreken bij een woning in Den Helder.