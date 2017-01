Politie treedt op tegen lastpakken in horeca Den Helder

ANP

DEN HELDER - De politie van Den Helder heeft maandag haar handen vol gehad aan een aantal lastige bezoekers van verschillende horecagelegenheden. Zo heeft een persoon zich voorgedaan als eigenaar van een restaurant op het Bernhardplein.

In werkelijkheid had de 29-jarige man een ontzegging om daar binnen te komen. De politie heeft de inwoner van Den Helder naar het bureau gebracht voor verhoor en mocht ’s avonds weer naar huis.

In een andere horecagelegenheid aan de Parallelweg was een 28-jarige man bezig met het lastigvallen van andere klanten. Hij begon met zijn armen te zwaaien toen de politie hem verzocht het pand te verlaten. Een agent werd daarbij op de borst geslagen. De lastpak heeft de nacht moeten doorbrengen in een cel, aldus de politie op Facebook.