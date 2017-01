Helderse brandweer rukt uit voor emmer poep

Foto: DNP.NU / Micky Heiligenberg Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Bij de brandweer zijn ze wel wat gewend, maar de spuitgasten uit Den Helder stonden dinsdagmiddag wel heel raar te kijken. Er werd een emmer met dertig liter poep aangetroffen.

De brandweerlieden rukten uit voor een melding op de Brakkeveldweg. Hier was een emmer met een dicht getapte deksel van pvc gevonden. In de emmer bleken uitwerpselen te zitten. De omgeving werd afgezet waarna medewerkers van de gemeente de emmer hebben verwijderd en de straat hebben gereinigd.

De emmer poep stond voor de deur van café Hoekie Tuinstraat. Eigenares Dora Hickmann: ,,Mijn zoon zag ’s ochtends die emmer staan en belde mij. Het stonk vreselijk en we hebben toen maar de politie gebeld. We mochten er niet aankomen, omdat ze niet precies wisten wat erin zat. Het bleek wel iets van dertig liter stront te zijn. Moet er een beetje om lachen, je bent toch wel zielig als je dit doet. Ik ben ook wel benieuwd of de mensen zelf komen vertellen dat ze het gedaan hebben. En anders hebben we camerabeelden, dan kunnen we kijken wie het gedaan heeft. Misschien wat mensen die tijdens oud en nieuw de hele tijd op die emmer hebben gezeten en die dan bij ons hebben neergezet.’’

Een schoonmaakbedrijf heeft uiteindelijk de stoep schoongespoten. Hickmann lacht: ,,M‘n stoep is nu weer blinkend schoon. Het nieuwe jaar kan alleen maar beter worden.’’