’Ik kreeg meer slaag dan vreten’

Foto George Stoekenbroek Carl van der Zandt zet op 87-jarige leeftijd noodgedwongen een streep onder toezichthouderschap in Tuindorp.

DEN HELDER - Een typisch geval van een ruwe bolster, blanke pit. De kwieke 87-jarige man maakt van zijn hart geen moordkuil. Dagelijks zet hij zich met veel enthousiasme in voor de buurt waar hij bekend staat als Karel.Carl van der Zandt is dan ook een veel geziene verschijning in het straatbeeld van Tuindorp. Helaas komt daar nu een einde aan.

Door Monique Trijsburgredactie.hc@nhd.nl - 3-1-2017, 10:02 (Update 3-1-2017, 10:02)

Wierook op de salontafel in de woonkamer kringelt zich een weg omhoog. Van Der Zandt zit op de bank en kijkt...