Maarten Noot is Jutter van het Jaar 2016

Foto Peter van aalst Maarten Noot koestert het beeldje dat hoort bij de titel Jutter van het Jaar 2016. Juryvoorzitter Dirk Reitsma vindt dat Noot dfe titel dik verdiend heeft.

DEN HELDER - Stadshistoricus Maarten Noot is de Jutter van het Jaar 2016. Juryvoorzitter Dirk Reitsma noemt Noot ’een heel bescheiden man die er moeite mee heeft om in het middelpunt van de belangstelling te staan’.

Door Delano Weltevreden - 2-1-2017, 22:35 (Update 2-1-2017, 22:35)

In een volle Stadshal van schouwburg De Kampanje vertelde Reitsma dat de jury zich over tien nominaties heeft gebogen. ,,Het waren tien grote, heel grote. Unieke. Uit de sport, de zorg, de architectuur, de historie, entertainment en de media. Maar de jury heeft maar vijf minuten nodig gehad om de Jutter van 2016 te kiezen.’’

Maarten Noot dus. De jury vindt dat de 64-jarige Nieuwedieper de titel verdient, onder meer omdat hij zich jarenlang belangeloos inzet voor het behoud van de Helderse geschiedenis. Als lid, penningmeester en voorzitter van de Helderse Historische Vereniging. Hij staat hierdoor bekend als een autoriteit op het gebied van de Helderse historie.

Noot verzorgt lezingen, geeft presentaties en rondleidingen. Naast zijn bezigheden als stadshistoricus is de Jutter van 2016 ook secretaris van de KNRM, station Den Helder. Hij heeft een kwart eeuw als loods gewerkt.

Noot was compleet van zijn stuk gebracht door zijn uitverkiezing. ,,Ik ben er eigenlijk een beetje door overdonderd’’, vertelde hij het publiek. ,,Ik ben nooit zo van de onderscheidingen.’’

Sinds 1999 kent Den Helder de verkiezing Jutter van het Jaar. De Jutter krijgt een oorkonde en een beeldje.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Helder, Zeestad, Port of Den Helder, Willemsoord en Den Helder Airport stond in het teken van regionale samenwerking en Sail 2017. De burgemeesters van Texel, Hollands Kroon en Schagen waren op de receptie aanwezig om te onderstrepen dat de vier gemeenten op diverse gebieden met elkaar optrekken om de regio sterker te maken.

Burgemeester Koen Schuiling hield zijn gehoor voor dat de gemeente er samen met andere partners ’in hoge mate’ in is geslaagd om Den Helder in 2016 mooier, sterker en gelukkiger te maken. ,,Dat gaat met veel discussie gepaard, maar we slagen er wel in.’’