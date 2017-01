Politie meer aanwezig in Sluisdijkbuurt

Foto HMC De Sluisdijkbuurt.

DEN HELDER - Om overlast in de Langestraat (Sluisdijkbuurt) de baas te zijn, surveilleert de politie er vaker. Verder houden buitengewoon opsporingsambtenaren toezicht en zijn burgemeester Koen Schuiling en jeugdwerkers op de hoogte gesteld van de problemen.

Door Carina Gutker - 2-1-2017, 22:07 (Update 2-1-2017, 22:07)

Het gaat om diverse vormen van overlast in de straat. ,,Het is lastig om aan te geven of het om jeugdoverlast gaat of niet’’, zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen. ,,Het draait om hinder van mensen die er rondhangen. De samenstelling van de groepen wisselt en...