’Iedereen rende door de straat’

Foto Roy Beusker Fotografie Bewoners aan de Fluytstraat vieren lachend dat ze met elkaar 1 miljoen euro mogen verdelen van de Postcode Loterij.

DEN HELDER - De gouden snippers in voortuinen aan de Fluytstraat zijn de stille getuigen van een voor veel mensen memorabele nieuwjaarsdag. De Postcode Loterij verdeelde daar zondag een bedrag van 1 miljoen euro onder de 35 lotenbezitters met postcode 1784 NP. ,,We dachten eigenlijk dat we in de maling werden genomen’’, zeggen winnaars Erik (40) en Sabine (38) van den Berg.

Door Carina Gutker - 2-1-2017, 18:01 (Update 2-1-2017, 18:08)

Ze zijn op dat moment niet thuis en worden overstelpt met berichtjes van familie en kennissen. ,,We geloofden het eerst...