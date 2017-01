Tanken in De Cocksdorp weer mogelijk na botsing

Heleen Vink

DE COCKSDORP - Het Texaco tankstation aan de Postweg in De Cocksdorp is sinds maandagmiddag weer in gebruik. Tanken was sinds oud en nieuw niet mogelijk doordat een auto een pomp kort voor middernacht door onbekende oorzaak had geramd.

Door Leo Blank - 2-1-2017, 15:55 (Update 2-1-2017, 16:41)

Medewerkers van installatiebedrijf De Koning uit Vijfhuizen hadden de schade maandagmiddag rond twee uur zodanig hersteld dat automobilisten weer konden tanken.

Volgens zegsman Erik Metselaar van G.P. Groot brandstoffen- en oliehandel, eigenaar van het onbemande tankstation, zullen er op een later moment nog enkele werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

WFV Media / Marcel Winter

De 32-jarige bestuurder uit De Koog, die alleen in de auto zat, raakte bekneld en moest per ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis in Den Helder.

Volgens politiewoordvoerder José van Dijk bleek uit de blaastest dat de man geen alcohol had gedronken.