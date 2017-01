Hulpdiensten naar rokende auto op Julianaplein Den Helder

Brandweervrouw Monica van Langevelde controleert het voertuig met een warmtebeeldcamera. Foto HMC/Hedzer Faber

DEN HELDER - Brandweer en politie hebben zich maandagmiddag naar het Julianaplein gespoed.

Door Hedzer Faber - 2-1-2017, 15:07 (Update 2-1-2017, 15:11)

Een voorbijganger had ter hoogte van het McDonalds-restaurant rook onder de motorkap van een geparkeerde Mercedes vandaan zien komen. Toen de brandweer arriveerde, was er volgens de brandweer echter geen rook meer te zien. Het voertuig is gecontroleerd met een warmtebeeldcamera. Ofschoon er niet veel aan de hand leek, trok dit onderzoek veel bekijks.