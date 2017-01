Twee kansen op rondneuzen bij erotische club The Rosegarden

Archieffoto Peter van Aalst Ylona Meeuwis (met microfoon) in haar club aan de Weststraat in Den Helder.

DEN HELDER - Dat was verwarrend: in de krant van zaterdag (vrijdagavond op deze site) werden onze lezers uitgenodigd voor een exclusief kijkje achter de schermen bij de erotische club The Rosegarden in Den Helder op zaterdag 16 januari. Terwijl de 16de een maandag is.

Door Hedzer Faber - 2-1-2017, 12:09 (Update 2-1-2017, 12:17)

Maar geen nood, reageert eigenaresse Ylona Meeuwis sportief: bij voldoende animo gaan de deuren zowel op zaterdag 14 als maandag 16 januari open, beide keren om 14 uur.

Deelname is gratis voor abonnees en premiumlezers.

Aanmelden kan via e-mail:

