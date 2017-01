Nieuwjaarsduik: Honderden mensen trotseren kou in Julianadorp

Foto George Stoekenbroek Nieuwjaarsduik 2017 Julianadorp 1

JULIANADORP - ’Brrr, koud!’, je ziet het de deelnemers aan de traditionele nieuwjaarsduik op het strand in Julianadorp haast denken.

Het was zondag - zeker in vergelijking met vorig jaar toen er haast een warmterecord werd verbroken op nieuwjaarsdag - ook best fris te noemen.

De gevoelstemperatuur lag zo rond het vriespunt en met een zeewatertemperatuur van 7,3 graden werd het niet direct een warme duik.