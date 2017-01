Veel buitenbrandjes rond jaarwisseling in Noordkop

DEN HELDER - De jaarwisseling is in de Noordkop redelijk rustig verlopen. Wel had de brandweer in Den Helder de handen vol aan wat kleinere (buiten)brandjes.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 1-1-2017, 17:27 (Update 1-1-2017, 17:36)

In de Koningstraat werden twee mannen aangehouden na een vechtpartij. Ook zijn er diverse jongeren door de politie bekeurd voor het vroegtijdig afsteken van vuurwerk, het in brand steken van afvalcontainers en gooien van vuurwerk naar ramen en balkons. De politie heeft in totaal achtentachtig meldingen binnen gekregen tijdens de jaarwisseling, die variëren van het vroegtijdig...