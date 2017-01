Dief steelt lege vuurwerkdozen in Den Helder

DEN HELDER - Een dief zal bij het bekijken van zijn buit teleurgesteld zijn: hij stal zaterdagochtend vroeg een aantal lege vuurwerkdozen.

Door Redactie - 1-1-2017, 16:41 (Update 1-1-2017, 16:41)

De bewoner van een woning boven een bedrijf aan de Sluisdijkerstraat in Den Helder werd zaterdagochtend rond kwart voor vier wakker van een harde klap. De man ging direct kijken en zag dat een raam van het bedrijfsgedeelte was ingegooid met een steen. De dief had dozen vuurwerk, die voor het raam tentoongesteld stonden, gestolen. Vermoedelijk heeft de dief raar gekeken toen hij de verpakkingen open maakte. In de dozen zat namelijk niets. Het ging slechts om promotiemateriaal.