Inbreker betrapt en neergestoken in Den Helder

DEN HELDER - Een 40-jarige inbreker is zaterdagavond rond kwart voor negen betrapt toen hij een woning aan de Ruyghweg in Den Helder was binnengegaan.

Door Redactie - 1-1-2017, 16:39 (Update 1-1-2017, 16:39)

De inbreker (zonder vaste woon- of verblijfplaats) werd betrapt door de bewoner. Er ontstond een schermutseling, waarbij de crimineel de bewoner sloeg. De inbreker werd door de bewoner enkele keren in zijn been gestoken. Ook de bewoner raakte gewond. Beide mannen zijn door de politie aangehouden.