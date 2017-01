Inbreker wordt betrapt en door bewoner gestoken in Den Helder

Foto: ANP XTRA/Koen Suyk

DEN HELDER - Een inbreker is op oudejaarsavond rond 20.45 uur op heterdaad betrapt in een woning aan de Ruyghweg in Den Helder. Tussen de inbreker en de bewoner is vervolgens een schermutseling ontstaan, waarna beide mannen zijn aangehouden.

De 40-jarige inbreker sloeg de bewoner en werd op zijn beurt enkele keren door de bewoner in zijn been gestoken. Beide mannen raakten gewond en het tweetal is door de politie aangehouden.