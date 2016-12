Andries Pruiksma en Tjitske Biersteker Helderse raadsleden van het jaar

Andries Pruiksma (l) en Tjitske Biersteker krijgen in de LOS-studio van wethouder Edwin Krijns de oorkondes. (Foto HMC/Ronald den Boer)

DEN HELDER - Andries Pruiksma (PvdA) en Tjitske Biersteker (ChristenUnie) zijn gekozen tot gemeenteraadsleden van het jaar 2016.

Door Ronald den Boer - 31-12-2016, 14:56 (Update 31-12-2016, 14:56)

Beiden kregen zaterdag de bijbehorende oorkonde door wethouder Edwin Krijns uitgereikt in de radiostudio van de Lokale Omroep Stichting, waar de uitslag bekend werd gemaakt.

Deze door Den Helder Actueel georganiseerde verkiezing kende een vakjury, bestaande uit de gemeenteraad zelf, en een publieksjury.

De - ook letterlijk, vanwege zijn opvallende hemden - kleurrijke Andries Pruiksma werd door de vakjury gekozen omdat hij 'een van de laatste echte rooien van de PvdA is', een socialist met oog voor wat er in de wijken leeft. Daarbij laat hij zich niet leiden door fractiediscipline. Regelmatig stemt hij met de oppositie mee.

Tjitske Biersteker werd via een internetstemming gekozen door een publieksjury van ruim vierhonderd mensen. Zij is volgens de stemmers recht door zee, wordt gerespecteerd vanwege haar dossierkennis en haar welbespraaktheid en wordt gezien als een van de weinige politici die geen dubbele agenda heeft. 'Een parel in het schapenhok dat gemeenteraad heet', luidde een van de voordrachten.

Andere genomineerden voor de titel waren Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) en Peter Reenders (Stadspartij).