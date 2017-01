Vanuit Brazilië zoeken naar de sporen van oude Marineclub

DEN HELDER - Er is een internationale speurtocht gaande naar sporen van de oude Marineclub in Den Helder. Hans Zuidweg zit achter zijn computer in Brazilië, maar weet in allerlei digitale archieven veel moois op te sporen.

Door Arie Booy - 1-1-2017, 22:00 (Update 1-1-2017, 22:00)

De hulp van Hans Zuidweg is ingeroepen door stichting Afgestoft die een boek in voorbereiding heeft over de 150-jarige historie van de officierenclub in Den Helder. Volgend jaar bestaat de sociëteit precies anderhalve eeuw en dat wordt gevierd met activiteiten waar onder een kloek gedenkboek...