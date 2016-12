Nieuw Texels podium heet Het Glazen Paleis

De bedenkers van de naam, Gelein Jansen en Nettie Molenaar, op het podium. Foto: René Pop

DEN BURG - Het Glazen Paleis wordt de naam van het podium in park De Wezentuin in Den Burg.

Door Redactie Helderse Courant - 30-12-2016, 19:00 (Update 30-12-2016, 19:26)

Dat werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een bijzonder sfeervolle en goed bezochte eindejaarsmarkt. De bedenkers van de naam zijn Gelein Jansen en Nettie Molenaar uit Den Burg, die de naam onafhankelijk van elkaar inzonden.

Historische naam

Het is een naam met een historische achtergrond, want ooit stond een gebouw met die naam ongeveer op dezelfde plek in het park, achter de lagere school. Ook dat was rijkelijk voorzien van ramen. Het bood aan het begin van de twintigste eeuw onderdak aan de zeevaartschool, voor de Tweede Wereldoorlog aan het eerste Texelsch Museum, maar ook aan een kleuterschool en een naaiatelier.

,,Mijn man Thijs woonde hier vroeger aan de Burgwal en ik heb hem altijd horen vertellen over wat hij vroeger met Frans Pieterse uitspookte in Het Glazen Paleis. Daar moest ik meteen aan denken toen dit werd neergezet’’, vertelt Nettie Molenaar.

Net als Gelein Jansen mag zij een dag invulling geven aan het podium of deze prijs aan iemand anders geven. Bij Jansen borrelen spontaan ideeën op over een optreden van een bandje, Molenaar weet het nog niet. ,,Je kunt het podium bijvoorbeeld gebruiken voor een trouwerij, een tentoonstelling of een etalage. Wij als stichting de Wezentuin gaan hierbij helpen’’, zegt Marga Lakwijk.

Het podium is in 2017 onder andere al gereserveerd voor optredens tijdens Koningsdag.