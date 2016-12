Rob Benink is nog allesbehalve in ruste

Foto Peter van Aalst Rob Benink bij het voormalige schietterrein Botgat in Groote Keeten, waar de latere orthopedisch chirurg in zijn diensttijd als vuurleidingsofficier diende.

DEN HELDER - Hij overleefde darmkanker (2006) en een vliegtuigcrash (2010). En ook in de dertig jaar dat hij als befaamd orthopedisch specialist werkte in het Helderse ziekenhuis zijn hem grote calamiteiten bespaard gebleven. ,,Misschien heb ik een engeltje op mijn schouder.’’ Rob Benink over zijn zakelijke succes, zijn maatschappelijke betrokkenheid en over zijn drijfveren.

Door Ronald den Boer - 31-12-2016, 12:00 (Update 31-12-2016, 12:23)

Officieel is Rob Benink (69) sinds vier jaar orthopedisch chirurg in ruste. Maar als er nou iets is dat hij consequent niet doet, dan is dat rusten.

Goed,...