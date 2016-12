De madam is er altijd

Foto Peter van Aalst Ylona Meeuwis in haar zaak. De deur rechts gaat naar de privédansruimte en massagekamer, de deur links van de danspaal naar de kamers.

Vast een geheimpje uit de doeken doen: die collega’s die op vrijdagmiddag smoezen dat ze straks nog even naar de Intratuin gaan, die hebben het echt niet over een tuincentrum. ,,Er blijft altijd iets stiekems hangen om een club als de onze, hè?’’, lacht The Rosegarden-eigenares Ylona Meeuwis (43). ,,Dus noemen ze ons de Intratuin, of de rozentuin. Onder welke naam ook, we zijn toch wel een begrip geworden.’’

Vijf jaar terug was er nog veel te doen om de vestiging van...