Twintigtal mensen herdenkt verongelukte Ricardo van Jaarsveld uit Den Helder

Foto HMC/Carina Gutker Annelies Pronk (links) geeft haar dochter Jennifer een kus.

DEN HELDER - Het was vrijdag precies een jaar geleden dat bij een auto-ongeval op de A2 bij Maarssen de Helderse Ricardo van Jaarsveld om het leven kwam. Een twintigtal mensen wilden zijn geliefde Jennifer de Jongh tot steun zijn. Op initiatief van De Jonghs moeder kwamen zij met een witte roos naar kringloopwinkel Second Life. Deze zaak zouden Van Jaarsveld en De Jongh samen openen.

Door Carina Gutker - 30-12-2016, 15:00 (Update 30-12-2016, 15:30)

Een voor een druppelen mensen de kringloopwinkel op het Ravelijncenter binnen. De troostende woorden en witte rozen nemen Jennifer de Jongh en haar moeder Annelies Pronk dankbaar in ontvangst. Er wordt weinig gepraat. Dat hoeft ook helemaal niet.

Wel wordt er veel geknuffeld. Alle meegenomen rozen legt Annelies op de toonbank, naast een foto van Jennifer en Ricardo in gelukkiger tijden. De sfeer is bedrukt en de emoties voelbaar. De tranen zitten bij iedereen duidelijk hoog.

De aanwezigen gaan achter de toonbank staan. Als het half tien is, neemt Annelies kort het woord. Ze geeft aan blij te zijn dat iedereen er is en vraagt om een minuut stilte voor Ricardo. Die stilte is indrukwekkend. Jennifer en Annelies vertellen later dat het moeilijk was om de dag te beginnen. ,,Jennifer zei vanochtend tegen me dat er vorig jaar rond deze tijd nog niets aan de hand was’’, zegt Annelies. ,,In de ochtend zag alles er rustig uit en was Ricardo er nog.’’ Een jaar later later staat hun wereld op z’n kop.

Van de herdenkingsbijeenkomst hadden moeder en dochter geen verwachtingen. Annelies: ,,Het maakte ons niet uit hoeveel mensen er zouden komen. Iedereen is welkom. We staan er eigenlijk met z’n tweetjes voor en zo komen er toch mensen bij. Het is heel belangrijk voor ons dat we het niet alleen doen en we wilden vandaag niet alleen zijn.’’

Fijn

Jennifer knikt. Ze waardeert het zeer dat iedereen is gekomen. ,,Ik vind het heel fijn, het doet me heel veel.’’ Toch lijkt het allemaal niet echt bij haar binnen te komen. Met een lege blik kijkt ze voor zich uit. Ze voelt zich ook leeg, geeft ze aan. ,,Het is gewoon heel moeilijk.’’

Jennifer, Ricardo, zijn drie kinderen, zijn ex Diane en haar nieuwe man waren met z’n allen op weg naar safaripark Beekse Bergen. Op de A2 bij Maarssen reed de drugsverslaafde Neil van der L. onder invloed van verdovende middelen met een snelheid van 237 kilometer per uur met zijn Volkswagen Golf in op hun voertuig. Ricardo overleed ter plekke, twee van zijn kinderen zijn blijvend gehandicapt.

