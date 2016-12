Stelling: Geen medelijden met wietkwekers

Archieffoto Studio Kastermans

Burgemeesters hebben de mogelijkheid iemand uit zijn huis of bedrijfspand te zetten als blijkt dat daar softdrugs worden verbouwd, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Door Hedzer Faber - 30-12-2016, 19:00 (Update 30-12-2016, 19:00)

Dit jaar werden in Noordkop 44 kwekerijen gevonden, 24 keer werd het pand ook gesloten. Daarbij wordt bijvoorbeeld meegewogen of er een gezin in het huis woont.

Maar wacht even, dat weet je als hennepkweker toch ook als je er aan begint? Beter zou zijn een lik-op-stukbeleid waarbij de deur altijd op slot gaat.

De stelling luidt: Geen medelijden met wietkwekers.

