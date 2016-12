Koegraspop Julianadorp staat in de startblokken

JULIANADORP - Koegraspop staat in de startblokken: zaterdag start de verkoop van de eerste tweehonderd kaarten met korting in een ’early cow actie’ bij Dorpscafé Koenen aan het Loopuytpark (tussen 16 en 20 uur).

Door Hedzer Faber - 30-12-2016, 13:31 (Update 30-12-2016, 13:42)

Met het festival op vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april viert het dorp het tweehonderdjarig bestaan van de Koegraspolder. Naast de Dirty Daddies zijn onder meer Feest-dj Jordy, Take Two, zangers Rene Karst (’Liever te dik in de kist dan een feestje gemist’) en Tom Haver geboekt en de feestformatie Twee Bier zonder Baco.

