’Mijn huis slopen? Dacht het niet’

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Hedzer Faber Koningdwarsstraat 3: gemeentelijk bezit en in slechte staat.

DEN HELDER - ,,Mijn huis slopen?’’, reageert de 102-jarige Annie Lengers droogjes, ,,dat dacht ik niet.’’

Door Hedzer Faber - 30-12-2016, 9:13 (Update 30-12-2016, 9:14)

,,Ik heb het gelezen in de krant, en ik kan me er ook best iets bij voorstellen, dat ze er wat anders van willen maken. Wat oud wordt, slijt. Al zijn de meeste huizen die hier staan af te bladderen pas zo geworden sinds de gemeente ze kocht. Maar aan mijn huis, kijk zelf, mankeert niks. Ik heb pas de muren nog laten doen. Ik woon...