Piratenpartij Texel in oprichting

Vincent van der Velde op het Texelse strand. Eigen foto

DEN BURG - Texel gaat binnenkort kennismaken met een nieuwe lokale partij: Piratenpartij Texel.

Door Redactie Helderse Courant - 29-12-2016, 19:26 (Update 29-12-2016, 20:09)

Donderdag organiseerde initiatiefnemer Vincent van der Velde een eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden in café De Twaalf Balcken. Er blijkt voldoende animo te zijn voor het starten van een Texelse afdeling. De bedoeling is mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Digitale burgerrechten

Van der Velde is bestuursvoorzitter van de landelijke Piratenpartij en staat op nummer 18 van de kieslijst bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. ,,De Piratenpartij is in 2006 in Zweden ontstaan in verband met klokkenluiders op internet en is nu actief in meer dan 60 landen. We zetten ons met name in voor digitale burgerrechten en regels voor internetgiganten als Facebook, Apple en Google. Veiligheid, maar ook privacy is een belangrijk issue. De Piratenpartij houdt zich ook bezig met lokale problemen, op Texel bijvoorbeeld snel internet in het buitengebied, want burgerrechten beginnen met het recht op informatie. En er is natuurlijk geen mooiere plek voor de Piratenpartij dan op het mooie eiland Texel’’, zegt Van der Velde enthousiast.

Advocaat

Sinds anderhalf jaar is hij samen met zijn vrouw Suzanne Schönhage bezig hun huis aan de Kogerstraat in Den Burg op te knappen. ,,Deze zomer gaan we er definitief wonen. Er moesten extra kamers komen voor onze vier kinderen. Het klussen neemt veel tijd in beslag naast een gezin en een bedrijf.’’ Beiden zijn advocaat in Almere, waar ze samen met een partner het kantoor Alpha Advocaten runnen. Komend jaar willen ze een vestiging Texel/Den Helder openen. Het echtpaar is dol op de Waddeneilanden. ,,En Texel is het meest compleet en het mooist, met mooie natuur en vriendelijke mensen, en er is altijd wat te doen’’, aldus Van der Velde.

De advocaat was eerder in Almere wethouder financiën en gemeenteraadslid namens Leefbaar Almere.