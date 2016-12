Gedragstraining voor jonge dief uit Den Helder

ALKMAAR - ,,Zorgelijk’’, noemde politierechter K. Witteman het feit dat de negentienjarige Jan K. uit Den Helder zich in korte tijd driemaal schuldig had gemaakt aan diefstal. ,,Het kwam door de groepsdruk’’, zei de verdachte daar zelf over. Dat verbaasde de rechter, aangezien zijn twee mededaders vijftien en zestien jaar oud waren.

Door Ron Ranzijn - 30-12-2016, 7:25 (Update 30-12-2016, 7:25)

Op 23 augustus was het drietal betrapt bij het stelen van pakken ijs bij buurthuis ’t Kraaiennest. Diezelfde nacht hadden de drie twee scooters gestolen. Slechts een van de twee...