’Holybollen’ Omring vinden gretig aftrek in Den Helder

Foto George Stoekenbroek Zorgorganisatie Omring deelde de vierhonderd, gratis, oliebollen uit in winkelcentrum Marsdiep. De medewerkers waren al na anderhalf uur helemaal ’los’.

DEN HELDER - De gratis oliebollen van zorgorganisatie Omring waren donderdag in een mum van tijd uitgedeeld in winkelcentrum Marsdiep en in serviceflat De Uyterton.

Door Carina Gutker - 29-12-2016, 17:31 (Update 29-12-2016, 17:51)

Omring had drie uur uitgetrokken om de vierhonderd oliebollen uit te delen onder bezoekers, maar de zorgmedewerkers waren al na de helft van de tijd ’los’. ,,Eigenlijk dacht ik dat vierhonderd oliebollen nog veel was’’, zegt medewerkster Annika Angevare. ,,Ik ook’’, valt Cathy Zwaag haar collega bij. ,,Ik had gedacht dat ik misschien wel een zakje mee...