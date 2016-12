Nieuw kanon op vier fregatten van marine

DEN HELDER - Defensie gaat tussen de 100 en 250 miljoen euro uitgeven voor de vervanging van het 127 mm kanon op de vier luchtverdediging- en commandofregatten.

Door Arie Booy - 29-12-2016, 16:33 (Update 29-12-2016, 16:33)

Aanvankelijk wilde de minister van defensie de 45 jaar oude kanonnen en de bijbehorende munitiebergplaats niet vervangen vanwege de hoge kosten. Daarna stak een storm van protest op omdat de belangrijkste fregatten dan geen wapen meer hebben tussen mitrailleurs en raketten. In verband met de escalatie van de geweldspiraal is het kanon onmisbaar. Inmiddels is minister Hennis daar ook van overtuigd.

Ze heeft de Tweede Kamer schriftelijk gemeld dat er een vervangingstraject wordt opgestart. Daarvoor is een bedrag van tussen de 100 en 250 miljoen euro vereist. De marinebelangenvereniging KVMO is blij met het besluit, maar tekent wel aan dat het nog onduidelijk is wanneer de vervanging gaat gebeuren.