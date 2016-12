Vrolijke otter geeft indianen sprankje hoop voor 2017

Archieffoto George Stoekenbroek Claes de Graaf, afgelopen zomer in zijn tipi met hond Makaaj.

DEN HELDER - Volgens de spirituele leer van de indianen wordt 2017 het Jaar van de Otter. Het totemdier dat staat voor scheppingskracht en vrolijkheid, dat geen jaloezie kent en anderen alle goeds wenst. ,,En dat kunnen ze daar straks in het land van Trump goed gebruiken’’, zegt (de indiaan in) Claes de Graaf.

Door Petra Bies - 29-12-2016, 12:57 (Update 29-12-2016, 13:11)

En die indiaan is volop aanwezig, dat blijkt al direct bij aankomst bij zijn woning in Nieuw Den Helder. Voor het raam staan geen cactussen of geraniums, maar...