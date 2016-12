Vijf tips voor beestenboel op 31e

DEN HELDER - Dat er minder kalmeringstabletten worden verkocht, is ook volgens dierenarts Renée Chalmers Hoynck van Papendrecht een goede zaak. ,,We ontmoedigen het gebruik van die pillen. Het is niet nodig om dieren suf te maken.’’

Door Carina Gutker - 29-12-2016, 9:58 (Update 29-12-2016, 10:01)

Mensen weten volgens haar steeds beter hoe ze met vuurwerkangst bij huisdieren om moeten gaan. De dierenarts van Sterkliniek Dierenartsen Den Helder stimuleert natuurlijke medicatie als feromonen. ,,Dit is een stofje dat bij teefjes vrijkomt als ze pas een nestje hebben.’’ Een verdamper kan in...