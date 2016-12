Steeds meer huisdieren aan medicatie knalangst

DEN HELDER - Dierenkliniek Pasteurstraat verkoopt de afgelopen weken en dagen voor oud en nieuw ’redelijk veel’ diergeneesmiddelen om huisdieren die bang zijn voor vuurwerk rustiger te maken.

Door Carina Gutker - 29-12-2016, 9:58 (Update 29-12-2016, 9:58)

,,We verkopen de laatste tijd aan zo’n vijf tot zes personen per dag de medicatie’’, stelt dierenarts Kim Reuvers van de Helderse dierenkliniek. ,,Toch is dit niet meer dan vorige jaren.’’ Het gaat hier om natuurlijke middelen die de vuurwerkangst bij dieren verminderen.

Reuvers: ,,De medicatie is angstremmend, maar maakt de dieren niet suf. Het kan op oudjaarsdag zelf worden gebruikt en eventueel een dag ervoor en erna.’’ Van het gebruik van kalmeringsmiddelen is Reuvers geen voorstander. ,,De dieren worden suf, terwijl de prikkels wel blijven binnenkomen. Hierdoor zie je niet aan ze dat ze bang zijn.’’ Andere dierenartsen hebben het minder druk. Zo denkt Dierenkliniek Duinpark hooguit tien keer medicatie te hebben verstrekt en schat Sterkliniek Dierenartsen Den Helder dit aan zo’n twintig personen te hebben verkocht. ,,Wel verkopen we opvallend minder kalmeringstabletten.’’