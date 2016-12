Guldemond: Tienduizenden boeken niet overdreven

Foto George Stoekenbroek Boekenmarkt scouting Guldemond 2

DEN HELDER - Meer dan 20.000 boeken in het scoutinggebouw Guldemond. Niet alleen de hoofdzaal, maar ook alle andere kamers waren gevuld met duizenden boeken.

Vooral veel romans, doch voor de liefhebbers van andere zaken viel er ook te scoren. ,,Ik hoop elke dag weer los te raken”, vertelt de marktmeester, ,,Toch zal het vandaag ook wel weer niet lukken. Vanochtend dacht ik nog: moeten die ingebonden afleveringen van de Katholieke Geïllustreerde niet eens bij het grof vuil? Ze zijn honderd jaar oud en dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Komt er toch even later een koper voor...”