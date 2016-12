Winnubst luidt nieuw jaar in met gratis concert

Pr-foto Blazers van het Klein Harmonische Orkest.

Inmiddels een traditie, het nieuwjaarsconcert van de 115-jarige Helderse Muziekvereniging Winnubst. Dit jaar vindt het gratis toegankelijke concert op zondag 8 januari plaats in De Kampanje.

Door Monique Trijsburg - 28-12-2016, 15:06 (Update 28-12-2016, 15:06)

De bigband ’Frankie goes to…!’ zal in de Stadshal om twaalf uur beginnen met een gevarieerd repertoire. ,,Wat zo leuk is, is dat de dirigent niet schroomt om alternatieve en experimentele muziekvormen uit te proberen’’, vindt Rob Hulskamp, gitarist van de bigband.

Dynamisch

De dirigent van het gezelschap is Frank van Gemert. Tijdens een optreden van de band...