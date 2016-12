Verborgen boodschap met knipoog: ’Niet te veel snoep’

Een vrolijk theaterspektakel waarin muziek, kostuums en decors in een rap tempo wisselen. Het verhaal over de gemaskerde held ’Snorro’, gebaseerd op het veelgeprezen avonturenstuk, kent een vernieuwde versie. Vrijdagavond 13 januari is de familievoorstelling te zien in De Kampanje.

Door Monique Trijsburg - 28-12-2016, 14:58 (Update 28-12-2016, 14:58)

Het was een race tegen de klok om alles op tijd gereed te krijgen. ,,We hadden eigenlijk twee weken te weinig repetitietijd’’, vertelt de Nederlandse acteur Dick van den Toorn (56), die de rol van Snorro in de voorstelling vertolkt.

,,Het was dus...