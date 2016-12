Bejubelde film over wereldreis langs stamoudsten in filmhuis Den Helder

Pr-foto De filmposter.

Filmhuis Cinema Zevenskoop trapt de docudinsdag in het nieuwe jaar af met het veelgeprezen ’Down to earth’.

Door Petra Bies - 28-12-2016, 14:54 (Update 28-12-2016, 14:54)

De documentaire is gemaakt door en gaat over een Nederlands gezin dat een wereldreis maakte langs de bewaarders van de aarde. Rolf Winters en Renata Heinen wilden meer zingeving in het leven en woonden met hun drie kinderen vier jaar lang bij een indianenstam in Noord-Amerika.

Daar ontstond het idee om de wereld over te trekken en de wijsheid van stamoudsten op film vast te leggen. De documentaire heeft in een paar maanden tijd landelijk al 50.000 bezoekers getrokken. Hij draait in Zevenskoop op 3 januari.

Gouden Palm-winnaar ’I, Daniël Blake’ (5 t/m 9 januari) is het ontroerende verhaal over een Britse arbeider die in gevecht raakt met overheidsinstanties als hij arbeidsongeschikt raakt. Het is in vertrouwde handen bij de inmiddels 80-jarige grootmeester Ken Loach, die meer sociale drama’s regisseerde.

’Waterboys’(29 december t/m 2 januari) gaat over de vriendschap tussen een vader die maar niet volwassen wil worden en een bloedserieuze zoon, die beiden gelijktijdig door hun vrouw uit huis worden gezet en op reis gaan . Mét muziek van band The Waterboys (’Whole of the moon’).

Verder op de rol in januari: de vermakelijke Italiaanse bioscoophit ’Perfetti Sconosciuti’ (12 t/m 16 januari), de thriller ’Nocturnal Animals (19 t/m 23 januari) en ’Frantz’(26 t/m 30 januari) over een beladen relatie kort na de Eerste Wereldoorlog.