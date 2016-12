Oorlogsherinneringen ouderen in fort Den Helder

Foto Micky Heiligenberg De filmposter.

DEN HELDER - De film van Micky Heiligenberg over oorlogsherinneringen van ouderen krijgt een vaste plek in Fort Kijkduin. Ter introductie is er zaterdag 28 januari een filmvertoning mét theaterstuk.

Door Petra Bies - 28-12-2016, 20:32 (Update 28-12-2016, 20:32)

Fotografe Heiligenberg maakte de documentaire op basis van interviews die zij met achttien Helderse senioren afnam. Eerder bracht zij op basis van diezelfde interviews een boek uit, dat dezelfde titel als de documentaire draagt: 'Ik zie het nog voor me'.

Op 28 januari wordt de documentaire vertoond en wordt er een deels komisch theaterstuk van twee keer een kwartier opgevoerd over het contact tussen militairen en de Helderse bevolking. De entree is vijftien euro, inclusief een drankje en diverse hapjes. De opbrengst gaat naar goede doelen. Reserveren kan via: info@fortkijkduin.nl, tel. 612366.

Voor de permanente vertoning in het fort wordt de documentaire opgeknipt in delen van tien minuten. Het fort heeft een beuk ingericht met informatie over de Tweede Wereldoorlog in Den Helder. ,,Daar is veel belangstelling voor. De film past er goed bij’’, aldus André Koning.