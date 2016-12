IJsbaan Beatrixstraat blijkt dit jaar een nog veel groter succes

Foto: IJsbaan Beatrixstraat

DEN HELDER - De overdekte ijsbaan aan de Beatrixstraat blijkt dit jaar een nog groter succes dan in 2015. Het aantal bezoekers overtreft de verwachtingen.

Door Ronald den Boer - 28-12-2016, 14:24 (Update 28-12-2016, 14:24)

,,Het gaat fantastisch’’, aldus een enthousiaste stadsmanager Jan Mooy. ,,Op veel dagen, zoals deze week, is het gezellig druk.’’ Zeker overdag oefent de ijsbaan op veel kinderen en volwassenen een grote aantrekkingskracht uit. Zelfs vluchtelingen, die nog nooit op schaatsen hadden gestaan, hebben zich in de Beatrixstraat al op het ijs gewaagd. ,,En binnen een paar uur konden ze schaatsen’’, weet Mooy.

Wat bijdraagt aan het succes van de baan is volgens de stadsmanager de kwaliteit van het ijs. ,,Die is dit jaar nóg beter. En ook het weer helpt goed mee.’’

Voor schaatsliefhebbers is er goed nieuws: de ijsbaan is ook de eerste week van januari nog te bezoeken. Zondag 8 januari is de slotdag. ’s Ochtends kunnen ouders, opa’s en oma’s tussen tien en twaalf uur met hun (klein)kinderen de ijsbaan op, vanaf twaalf uur tot vijf uur kan iedereen zijn laatste rondjes maken, alvorens de baan wordt afgebroken.