Asielzoekersopvang in Huis ter Duin Petten sluit in het voorjaar

Foto Hollandmediacombinatie/Marten Visser Huis ter Duin in Petten. De opvang van vluchtelingen stopt komend voorjaar.

PETTEN - De asielzoekersopvang in Huis ter Duin in Petten gaat sluiten. Eind maart 2017 moet het pand leeg zijn. De opvang, die pas sinds mei dit jaar bestaat, gaat dicht omdat er steeds minder vluchtelingen naar Nederland komen.

Door Marten Visser - 28-12-2016, 19:08 (Update 28-12-2016, 19:08)

,,Als de laatste bewoner straks weg is doen we er een strik omheen en is het klaar, helaas.’’ Zegt Tamara Prinsen, bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang in Petten. De opvang blijft volgens haar wel beschikbaar. Het COA...