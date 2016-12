Noordwijker rijdt weg na aanrijding in De Cocksdorp

DE COCKSDORP - Een 62-jarige man uit Noordwijk is dinsdagmiddag weggereden na een botsing in De Cocksdorp.

Door Internetredactie - 28-12-2016, 12:43 (Update 28-12-2016, 12:46)

Een 26-jarige vrouw uit Utrecht stond met haar auto geparkeerd in een vak aan de Postweg in De Cocksdorp. Naast haar probeerde de bestuurder van een grijze Citroën Xantia achteruit in te parkeren. Dat ging niet goed. Hij botste op de auto van de Utrechtse.

Beide partijen stapten uit om de schade te regelen, maar bij het invullen van het schadeformulier ging de Noordwijker er ineens vandoor. Hij riep dat de vrouw de ’tyfus en de kolere’ kon krijgen.

De politie zocht naar de man in de omgeving, maar hij werd niet gevonden. Het kenteken is bekend en staat op naam van de 62-jarige man. Hij wordt uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring. Was hij de bestuurder, dan krijgt hij een proces-verbaal. Doorrijden na een aanrijding is een misdrijf.