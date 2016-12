Inbreker met verdacht gereedschapskistje aangehouden in Den Helder

Foto: Facebook/Politie

DEN HELDER - In Den Helder is in de nacht van dinsdag op woensdag een inbreker aangehouden. De verdachte had een vermoedelijk gestolen gereedschapskistje bij zich.

Door Jan Balk - 28-12-2016, 8:49 (Update 28-12-2016, 8:49)

Het kistje is vermoedelijk gestolen. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar en heeft een foto van het gereedschapskistje op Facebook gezet. De aangehouden verdachte had inbrekerswerktuigen bij zich en is een bekende van de politie.