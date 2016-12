Middenstander ’in het vuurwerk’: niet zeuren, houd je aan de regeltjes

DEN HELDER - Bert van Kalsbeek (46) weet niet beter of het Helderse familiebedrijf Vaarshop Van Kalsbeek doet in vuurwerk. En was daarmee veertig of vijftig jaar geleden ook niet bepaald een uitzondering.

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 29-12-2016, 7:00 (Update 29-12-2016, 7:00)

„Toen waren er zeker twintig middenstanders in Den Helder die vuurwerk verkochten. Dat is met alle regels steeds moeilijker geworden.” We tellen ze even hardop, de vuurwerkverkopers die hier nu nog zijn en komen op nog geen tien in Den Helder en Julianadorp. Het zijn bijna uitsluitend gespecialiseerde vuurwerkbedrijven...