2017 wordt het jaar van de Helderse Jongens

’Helderse Jongens’ Jos Visser, Mitchell Gerrits en Dave Kleine achter de bar in aanbouw. Links in beeld de glazen scheidingswand naar de brouwerij en boven Helders glas-in-lood. De ruimte achter de bar was een binnenplaatsje, maar kreeg een glazen dak en wordt straks de keuken. Foto George Stoekenbroek.

DEN HELDER - ,,Het was een horecoaster, zo noem ik het; een horeca-achtbaan. We zijn in dat karretje gaat zitten en na tachtig loopings rijden me nog steeds in volle vaart. Nooit gedacht dat we al zo snel zoveel zouden bereiken. Een gekkenhuis, een heel mooi gekkenhuis.’’

Door Hedzer Faber - 28-12-2016, 21:37 (Update 28-12-2016, 21:55)

Een kleine anderhalf jaar nadat de Helderse Jongens hun intrek namen op Fort Westoever is Dave Kleine zestien kilo lichter. Zijn dieetgeheim: tot zeven lange dagen per week werken. ,,Het is hard werken en dat...