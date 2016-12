Meeste restafval in Den Helder en op Texel

DEN HELDER - Inwoners van Den Helder en Texel produceren het meeste restafval van heel noordelijk Noord-Holland.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 28-12-2016, 7:00 (Update 28-12-2016, 7:00)

Het vakantie-eiland stond vorig jaar met vlag en wimpel bovenaan. Daar werd gemiddeld 287,1 kilo restafval per inwoner in de vuilniscontainer gekieperd. Dat was zelfs bijna twintig kilo per inwoner méér dan het jaar ervoor.

Den Helder staat op nummer twee - met afstand tot de rest. De Nieuwediepers produceerden volgens de gemeente in 2015 per inwoner 250 kilo restafval. Dat is overigens wel minder dan...