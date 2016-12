Afvalbakken en verkeersborden in Den Helder opgeblazen

DEN HELDER - De officiële verkoop begint pas morgen, maar dat weerhield vandalen er voor en tijdens het kerstweekend niet van, alvast her en der in Den Helder met vuurwerk vernielingen te plegen.

Door Ronald den Boer - 27-12-2016, 18:42 (Update 27-12-2016, 18:42)

Zo sneuvelden drie afvalbakken in het park Quelderduijn, eentje in het Van der Vaartplantsoen in De Schooten en werd er nog een in Andromeda (Boatex) verwoest. In veel gevallen, zoals bij uitkijkpunt Kaaphoofd en op de dijk tegenover het Beatrixhotel in Huisduinen, waren de explosies zo heftig dat de...