Afgemeerd Eerste schip ligt aan kade van Kooyhaven

DEN HELDER -

De teerling is geworpen: de Kooyhaven waar zo lang op gewacht is, is klaar en heeft de afgelopen dagen zijn eerste schip ontvangen. Het gaat om de viskotter HD9 van Rob van der Wal uit Anna Paulowna. Mooi symbolisch, want de haven ligt op grondgebied van Hollands Kroon en het is dus passend dat het eerste vaartuig van een inwoner van die gemeente is. Van der Wal voert klussen uit aan boord van zijn schip; mooi dicht bij huis. Adjunct-directeur Kees Turnhout van Port of Den Helder laat weten dat de Kooyhaven eind januari officieel in gebruik wordt genomen: ,,Dat gebeurt uiteraard feestelijk en in aanwezigheid van gemeentebestuurders van Den Helder en Hollands Kroon”, meldt de Nieuwedieper.